Луговой газон планируют использовать при благоустройстве Сиреневого бульвара в Пскове

11:20, 11 декабря 2021, ПАИ

В 2022 году при благоустройстве Сиреневого бульвара в Пскове планируется реализовать посадку луговой травы. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава администрации города Борис Елкин.

Ранее Борис Елкин запустил в своём аккаунте голосование, поинтересовавшись у псковичей, какая трава для обустройства парков и скверов им нравится больше. 52 % опрошенных жителей проголосовали за луговую, 48 % – за газонную траву.