Молодёжные центры создадут в муниципалитетах Псковской области

22:13, 11 ноября 2026, ПАИ

Создание в Псковской области новых молодёжных пространств в рамках программы «Регион для молодых» продолжится в следующем году. Реализацией новых проектов создания центров молодёжи в Пскове, Порхове и Невеле займутся уже сами муниципалитеты, доложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову министр молодёжной политики региона Дмитрий Яковлев и добавил, что главы округов уже активно включились в работу.

На создание молодёжных центров и проведение молодёжных мероприятий региону выделена федеральная субсидия – более 62 миллиона рублей.

«Все пространства будут многофункциональными, однако в каждом муниципалитете будет свой акцент. Так, молодёжный центр в Порхове будет больше ориентирован на спорт и добровольчество, в Невеле – на патриотическое воспитание граждан, в Пскове будет специализироваться на вопросах трудоустройства ребят, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации», – заметил Дмитрий Яковлев.

Министерство молодёжной политики Псковской области также прорабатывает заявку на участие в нацпроекте в следующем году. Готовность к участию во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики обозначили Островский и Печорские районы.

«В эту работу должны быть включены главы всех округов без исключения, – прокомментировал Михаил Ведерников. – Важно, чтобы молодёжные центры и дома молодёжи были в каждом муниципалитете».

Ранее сообщалось, что Дворец молодёжи «Родина» в Великих Луках готовится к открытию.