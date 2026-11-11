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Общество

«Мисс УИС – 2026» выбрали ​в УФСИН России по Псковской области

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области завершился первый этап Всероссийского конкурса «Мисс УИС», в котором приняли участие девять конкурсанток, проходящих службу в подведомственных учреждениях и аппарате управления. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

  • Конкурс «Мисс УИС-2026»
    Фото: УФСИН России по Псковской области
  • Конкурс «Мисс УИС-2026»
    Фото: УФСИН России по Псковской области
  • Конкурс «Мисс УИС-2026»
    Фото: УФСИН России по Псковской области
  • Конкурс «Мисс УИС-2026»
    Фото: УФСИН России по Псковской области
  • Конкурс «Мисс УИС-2026»
    Фото: УФСИН России по Псковской области
  • Конкурс «Мисс УИС-2026»
    Фото: УФСИН России по Псковской области
  • Конкурс «Мисс УИС-2026»
    Фото: УФСИН России по Псковской области
  • Конкурс «Мисс УИС-2026»
    Фото: УФСИН России по Псковской области
  • Конкурс «Мисс УИС-2026»
    Фото: УФСИН России по Псковской области
  • Конкурс «Мисс УИС-2026»
    Фото: УФСИН России по Псковской области
  • Конкурс «Мисс УИС-2026»
    Фото: УФСИН России по Псковской области
  • Конкурс «Мисс УИС-2026»
    Фото: УФСИН России по Псковской области

Двухдневный список испытаний завершился самой зрелищной частью – творческой, которая прошла в Доме молодёжи Пскова. В рамках мероприятия участницы продемонстрировали дефиле и навыки в творческих испытаниях «Реклама профессии», «Конкурс талантов» и «Краса России». В конкурсе «Реклама профессии» каждая девушка постаралась донести до зрителей и членов жюри в подготовленных заранее видеороликах специфику своей профессиональной деятельности. В конкурсе «Краса России» конкурсантки в национальных костюмах представили свою родину – место, где каждая из них родилась: например, одна рассказала о городе Рославле Смоленской области, другая – о Костроме, третья – о селе в Оренбургской области. Завершился конкурс дефиле в вечерних платьях.

По итогам ранее проведённого этапа профессиональной, служебной, физической подготовки и творческого этапа конкурса звание «Мисс УИС» завоевала начальник отдела кадров и работы с личным составом СИЗО-1 Дарья Кузнецова. Номинация «Вице-мисс» присуждена заместителю начальника отдела пробации ИЦ-1 Кристине Фёдоровой.

Также Кристина Фёдорова выиграла в номинации «Интернет-голосование», набрав наибольшее количество голосов. Обладательницей титула «Мисс Грация» стала Евгения Ласточкина (отдел по конвоированию), титула «Мисс Мастерство» – Яна Перепеч (ИК-3), звание «Мисс Улыбка» по праву досталось Виктории Ложкиной (аппарат управления), а «Мисс Вдохновение» – Надежде Дмитриевой (УФИЦ ИК-4). Титул «Мисс Талант» присуждён Анастасии Широкоштановой (ИК-6), «Мисс Очарование» – Александре Бересневой (УИИ), «Мисс Обаяние» – Анастасии Халиной (СИЗО-2).

Все участницы награждены дипломами, подарками и цветами, а Дарья Кузнецова – короной «Мисс УИС»: теперь девушке предстоит принять участие в отборе на всероссийский этап конкурса «Мисс УИС», который пройдёт в следующем году.

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