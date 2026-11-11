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Общество

Проекты-победители в грантовом конкурсе на сумму 5 млн обсудили в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и министр молодёжной политики в регионе Дмитрий Яковлев обсудили первый конкурс молодёжного инициативного бюджетирования с призовым фондом в пять миллионов рублей. Видео рабочей встречи опубликовано в канале главы региона в MAX.

В этом году на региональном этапе первого конкурса проектов молодёжного инициативного бюджетирования было подано 73 заявки с учётом предварительного отбора в муниципалитетах. Победителями стали 11 проектов, которые разделили пять миллионов рублей.

«Отклик отличный: муниципалитеты подали 73 заявки, на один грант претендовало сразу семь проектов, в том числе подготовленных участниками СВО», – отметил глава региона.

Губернатор выразил готовность рассмотреть возможность увеличения конкурсного финансирования в 2027 году: «С учётом такой востребованности на следующий год рассмотрим увеличение призового фонда конкурса».

Также глава региона с министром обсудил способы вовлечения молодёжи в проектную деятельность.

По итогам встречи губернатор поблагодарил Дмитрия Яковлева и команду министерства молодёжной политики региона за работу: «Молодцы, хорошими темпами работаете, участвуете во всех программах, используете все федеральные возможности. Не сбавляйте темп и активнее привлекайте к этой работе глав».

Ранее сообщалось, что молодёжные центры создадут в муниципалитетах Псковской области.

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