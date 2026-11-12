На поведение синиц обращали внимание на Руси в этот день

07:07, 12 ноября 2026, ПАИ

Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестру – мученицу Зиновию, живших в III веке в Каппадокии, чтят православные христиане 12 ноября, сообщает портал calend.ru.

Брат и сестра рано остались сиротами, раздали наследство бедным и посвятили жизнь служению Богу. За это Зиновий получил дар чудотворения и был избран епископом. Во время гонений при императоре Диоклетиане он не отрёкся от веры, несмотря на угрозы и пытки. Узнав об этом, Зиновия сама пришла на судилище и отказалась поклониться идолам. Правитель приказал убить обоих.

На Руси на Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников. Охотники, отправляясь в этот день за зайцами, собирались пировать в одну избу. Нужно было непременно поймать хотя бы одного зверя, которого называли именинным, иначе охота на протяжении всего года могла быть неудачной. Поэтому говорили: «Коня положи, да зайца уходи». При этом истинная ценность добычи была невелика: «Цена зайцу – две деньги, а бежать – сто рублёв». Рыбаки на Зиновия также отправлялись на лов. Если сети приходили полными, улов непременно отмечали пирушкой на берегу реки.

Кроме того, этот день называли Синичкиным праздником: ближе к людям прилетали все птицы-зимники, в том числе синицы, снегири и свиристели. Дети под руководством взрослых мастерили и развешивали кормушки, приговаривая: «Подкорми птиц зимою – послужат тебе весною».

По поведению синиц судили о погоде: если они целыми стайками появлялись у дома – это предвещало скорые холода. Также знали: если синица свистит – это к ясному дню, если пищит – к ночному морозу.