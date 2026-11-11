Петербургские специалисты провели приём в детской областной больнице в Пскове

23:23, 11 ноября 2026, ПАИ

В Псковской детской областной клинической больнице состоялся совместный со специалистами Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета осмотр детей из Пскова и области с врождёнными пороками сердца, сообщили ПАИ в региональном министерстве здравоохранения.

В осмотре приняли участие кардиохирург Андрей Нохрин, детский кардиолог Ольга Чупаева, главный внештатный детский кардиолог Псковской области Полина Солонович. Специалисты оценили состояние пациентов, в том числе прооперированных, и эффективность проведённых вмешательств, а также совместно выработали дальнейшую тактику ведения.

Ряду пациентов предложена госпитализация в федеральную клинику для углублённого обследования и оперативного лечения.

«Такое сотрудничество позволяет детям из региона получать экспертную помощь на самом высоком уровне», – отметили в министерстве.