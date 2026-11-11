В Пскове прошёл слёт Братства православных следопытов

23:53, 11 ноября 2026, ПАИ

В Псковской епархии прошёл I Межрегиональный осенний слёт православных следопытов, организованный Братством православных следопытов имени благоверного князя Всеволода Псковского при подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии







Участниками слёта стали воспитанники псковского братства, а также следопыты из Москвы и Ленинградской области.

В рамках слёта православные следопыты под руководством настоятеля подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове иерея Романа Гизитдинова совершили пеший переход из посёлка Изборск в деревню Захново Печорского района через Мальскую долину. У Мельничного ручья ребята приготовили обед на костре, а после ночёвки отправились в Печоры, где поклонились святыням Псково-Печерской обители и посетили Богом зданные пещеры и Святую горку. На монастырском подворье участники братства два дня несли послушание и помогали по хозяйству.

Также участники слёта посетили достопримечательности и святыни города Порхова, о которых им рассказал клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу иерей Михаил Барулин.

«Эти дни были наполнены дорогой, трудом и радостью общения. Мы вместе молились, вместе ели, вместе шли – и в этом единстве чувствовалась настоящая сила братства», – отметили организаторы слёта.