Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове прошёл слёт Братства православных следопытов

В Псковской епархии прошёл I Межрегиональный осенний слёт православных следопытов, организованный Братством православных следопытов имени благоверного князя Всеволода Псковского при подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

  • Слёт в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Слёт в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Слёт в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Слёт в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковской епархии

Участниками слёта стали воспитанники псковского братства, а также следопыты из Москвы и Ленинградской области.

В рамках слёта православные следопыты под руководством настоятеля подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове иерея Романа Гизитдинова совершили пеший переход из посёлка Изборск в деревню Захново Печорского района через Мальскую долину. У Мельничного ручья ребята приготовили обед на костре, а после ночёвки отправились в Печоры, где поклонились святыням Псково-Печерской обители и посетили Богом зданные пещеры и Святую горку. На монастырском подворье участники братства два дня несли послушание и помогали по хозяйству.

Также участники слёта посетили достопримечательности и святыни города Порхова, о которых им рассказал клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу иерей Михаил Барулин.

«Эти дни были наполнены дорогой, трудом и радостью общения. Мы вместе молились, вместе ели, вместе шли – и в этом единстве чувствовалась настоящая сила братства», – отметили организаторы слёта.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

11 ноября 2026

В Пскове прошёл слёт Братства православных следопытов
11 ноября 2026

Петербургские специалисты провели приём в детской областной больнице в Пскове
11 ноября 2026

«Мисс УИС – 2026» выбрали ​в УФСИН России по Псковской области
11 ноября 2026

Проекты-победители в грантовом конкурсе на сумму 5 млн обсудили в Псковской области
11 ноября 2026

Молодёжные центры создадут в муниципалитетах Псковской области
11 ноября 2026

Прокурор Псковской области инициировал принятие регионального закона о пробации
11 ноября 2026

Новый учебник по ИИ создадут в России
11 ноября 2026

Двойную методику поиска сигнальных лимфоузлов используют при операции псковские онкологи

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...