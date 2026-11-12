День специалиста по безопасности отмечается в России

07:25, 12 ноября 2026, ПАИ

День специалиста по безопасности отмечают в России сегодня, 12 ноября. Это праздник, отмечаемый профессионалами служб создания и поддержания безопасности, пишет портал calend.ru.

Праздник посвящается тем, кто связал свою судьбу с профессией секьюрити (англ. security). Их главная задача – обеспечение максимальной безопасности объектов, людей и информации, передаваемой по системам связи.

Инициатором праздника выступил портал Sec.Ru в 2005 году, с тех пор он ежегодно отмечается именно в этот день.

В истории СССР известна деятельность Комитета государственной безопасности (КГБ), созданного в марте 1954 года.