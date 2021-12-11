Восемь человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки

11:37, 11 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончалось ещё восемь человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 140 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 68 193 случая COVID-19 (176 — за прошедшие сутки). 59 500 пациентов вылечились от коронавируса, из них 113 — за минувшие сутки.