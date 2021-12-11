Бывший главврач Псковской психбольницы скончался от последствий коронавируса

12:07, 11 декабря 2021, ПАИ

11 декабря на 82-м году жизни от последствий коронавируса скончался бывший главврач Псковской психбольницы Игорь Кравченко. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала заведующая женским геронтологическим отделением № 5 Псковской областной психиатрической больницы Мария Трофимова.

Игорь Иванович Кравченко родился 24 февраля 1940 года. С 1990 по 2000 год он возглавлял Псковскую областную психиатрическую больницу. После этого работал врачом в СИЗО.

«Он был очень хорошим врачом и человеком, персонал его до сих пор вспоминает с добротой», – отметила Мария Трофимова.

Прощание с Игорем Кравченко пройдёт на Мироносицком кладбище в Пскове. О дате будет сообщено дополнительно.