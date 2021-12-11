Елена Полонская предложила псковичам поучаствовать в бюджетном процессе

13:48, 11 декабря 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская в своём Instagram-аккаунте предложила жителям города принять участие в бюджетном процессе.

Елена Полонская отметила, что продолжается работа над внесением предложений в проект бюджета для рассмотрения его во втором чтении. Она также попросила псковичей вносить свои предложения в бюджет на плановый период 2022, 2023 и 2024 годов и оставлять предложения в комментариях под постом.

«Для нас важно не упустить значимые для города вопросы, - отметила глава города.

Ранее депутаты Псковской городской Думы приняли в первом чтении проект бюджета Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.