Дополнительный пункт вакцинации открылся в Печорах

14:17, 11 декабря 2021, ПАИ

11 декабря на улице Свободы, 34 в Печорах открылся пункт вакцинации, пишет газета «Печорская правда».

Новый пункт вакцинации находится на первом этаже здания. Местных жителей принимают врач-терапевт и медсестра. Привиться можно как от коронавируса, так и от гриппа.

Прививочный пункт будет работать ежедневно с 09:00 до 15:00, без выходных.