Дополнительный пункт вакцинации открылся в Печорах
11 декабря на улице Свободы, 34 в Печорах открылся пункт вакцинации, пишет газета «Печорская правда».
Новый пункт вакцинации находится на первом этаже здания. Местных жителей принимают врач-терапевт и медсестра. Привиться можно как от коронавируса, так и от гриппа.
Прививочный пункт будет работать ежедневно с 09:00 до 15:00, без выходных.
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