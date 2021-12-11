Псковичей приглашают принять участие в онлайн-соревнованиях по воркауту

15:42, 11 декабря 2021, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие в онлайн-соревнованиях по воркауту. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Соревнования пройдут в формате троеборья в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития».

Участникам необходимо будет за один подход выполнить максимальное количество подтягиваний, отжиманий на брусьях, подъёмов прямых ног к перекладине.

Свой результат (видео) необходимо разместить в социальных сетях или прислать документом в группу «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в социальной сети «Вконтакте» или на почту: workout.pskov@gmail.com.

При размещении в соцсетях под видео необходимо поставить хештеги: #ФИОвашРезультат #псков_street_workout #троеборьепсков

Принять участие могут следующие возрастные категории: юноши до 13 лет; мужчины от 14 до 17 лет; мужчины 18-35 лет; мужчины 36 лет и старше; девушки от 14 до 17 лет; девушки от 18 до 35 лет.

В каждой возрастной группе будет определён только один призёр. Победителей ждут ценные подарки.

Выполнить упражнения можно на любой спортивной площадке региона с 12 по 30 декабря 21:00.