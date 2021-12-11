Начался приём заявок на соискание премии «Серебряный лучник» – Северо-Запад

16:03, 11 декабря 2021, ПАИ

Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Северо-Запад объявила о старте приёма заявок на конкурс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Участие могут принять проекты, завершённые в 2021 году на территории СЗФО. Заявки принимаются на сайте до 23 декабря.

В число работ могут войти узконаправленные коммуникационные акции или события, а также медиакампании, программы и стратегии. Выдвижение проектов может происходить по инициативе заказчика, исполнителя, коллектива авторов или экспертной группы при условии обладания правами на заявленный проект. Правила не ограничивают масштаб и формат проектов.

Заявки принимаются в номинациях «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Коммуникации в благотворительности», «ESG-коммуникации», «Продвижение государственных и общественных программ», «Развитие и продвижение территорий», «Антикризисные коммуникации».

Исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» – Северо-Запад Владимир Серов отметил, что премия представляет собой парад профессионального мастерства.

««Серебряный Лучник» – это реальный шанс заявить о себе и познакомиться с ключевыми PR-щиками и компаниями. Как результат – совместные проекты и коллаборации», – добавил Владимир Серов.

Лауреаты премии будут объявлены в начале 2022 года на церемонии награждения. Один проект по решению жюри войдет в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». 10 проектов будут рекомендованы к участию в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.