Женская команда ПсковГУ победила в турнире по регби на снегу в Великом Новгороде
В Великом Новгороде прошёл турнир по регби «Снежное поле», сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Спортсменки университета сразились с командой Новгородского агротехнического колледжа и одержали победу во всех трёх матчах.
Мужская сборная ПсковГУ также приняла участие в соревнованиях и заняла третье место, уступив местным командам Новгородского агротеха и «Варяг».
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