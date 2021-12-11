Женская команда ПсковГУ победила в турнире по регби на снегу в Великом Новгороде

17:58, 11 декабря 2021, ПАИ

В Великом Новгороде прошёл турнир по регби «Снежное поле», сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Спортсменки университета сразились с командой Новгородского агротехнического колледжа и одержали победу во всех трёх матчах.

Мужская сборная ПсковГУ также приняла участие в соревнованиях и заняла третье место, уступив местным командам Новгородского агротеха и «Варяг».