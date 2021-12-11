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Общество

Минтранс предлагает обязать пассажиров нижних полок поездов уступать место у стола для приёма пищи

Министерство транспорта РФ предложил обновить правила перевозки пассажиров и багажа ж/д транспортом, пишет ТАСС.

Предлагается обязать пассажиров поездов, купивших билет на нижние полки, уступать место у стола пассажирам с верхних полок для приёма пищи.

Речь идёт о получасовых приёмах пищи утром и вечером, а в обед – не более часа.

Помимо этого, предлагается установить возможности бесплатной перевозки одной пары лыж (сноуборда) и иных предметов, установленных перевозчиком, а также ввести оформление билетов по гендерному признаку или для пассажиров с детьми в соответствующие купе.

Кроме того, планируется запретить высадку из поезда детей, не достигших возраста 16 лет, и перевозить средства передвижения с двигателем внутреннего сгорания.

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