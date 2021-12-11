Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Минсельхоз России намерен исключить квартиры из программы сельской ипотеки в 2022 году

Минсельхоз России намерен исключить квартиры из программы сельской ипотеки в 2022 году для стимулирования развития строительства индивидуальных жилых домов на территории РФ, сообщили в пресс-службе министерства.

Ведомство разработало проект постановления Правительства РФ, в рамках которого предусматривается совершенствование механизма предоставления сельской ипотеки.

По данным ведомства, за 2021 год в уполномоченные банки поступило более 228,5 тыс. заявок на сельскую ипотеку на сумму 485,5 млрд рублей, из которых выдано более 51 тыс. кредитов на сумму 97,5 млрд рублей.

В пресс-службе отметили, что всего за 2020-2021 годы в банки поступило более 436 тыс. заявок на сельскую ипотеку на сумму 931,5 млрд рублей, из которых выдано более 96 тыс. кредитов на сумму 184,7 млрд рублей.

Программа «Сельская ипотека» является одним из механизмов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете новогодний корпоратив?

Проголосовать >>>

11 декабря 2021

Эксперт рассказал о схеме мошенничества на дорогах
11 декабря 2021

Россияне назвали любимые фильмы времён СССР
11 декабря 2021

В Москве уличные парковки будут бесплатными в течение новогодних праздников
11 декабря 2021

В Стругокрасненском районе произошёл пожар в бане
11 декабря 2021

Минсельхоз России намерен исключить квартиры из программы сельской ипотеки в 2022 году
11 декабря 2021

Врач рассказал о симптомах инфаркта головного мозга
11 декабря 2021

С 10 января ПсковГУ станет зоной, свободной от коронавируса, заявила ректор вуза
11 декабря 2021

Минтранс предлагает обязать пассажиров нижних полок поездов уступать место у стола для приёма пищи

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...