Минсельхоз России намерен исключить квартиры из программы сельской ипотеки в 2022 году

19:42, 11 декабря 2021, ПАИ

Минсельхоз России намерен исключить квартиры из программы сельской ипотеки в 2022 году для стимулирования развития строительства индивидуальных жилых домов на территории РФ, сообщили в пресс-службе министерства.

Ведомство разработало проект постановления Правительства РФ, в рамках которого предусматривается совершенствование механизма предоставления сельской ипотеки.

По данным ведомства, за 2021 год в уполномоченные банки поступило более 228,5 тыс. заявок на сельскую ипотеку на сумму 485,5 млрд рублей, из которых выдано более 51 тыс. кредитов на сумму 97,5 млрд рублей.

В пресс-службе отметили, что всего за 2020-2021 годы в банки поступило более 436 тыс. заявок на сельскую ипотеку на сумму 931,5 млрд рублей, из которых выдано более 96 тыс. кредитов на сумму 184,7 млрд рублей.

Программа «Сельская ипотека» является одним из механизмов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе.