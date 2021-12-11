В Стругокрасненском районе произошёл пожар в бане
Сегодня в деревне Молоди Стругокрасненского района произошёл пожар в бане, сообщает корреспондент газеты «Струги».
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Фото: Фото: Газета «Струги»
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Фото: Фото: Газета «Струги»
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Фото: Фото: Газета «Струги»
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Фото: Фото: Газета «Струги»
На место пожара прибыли два пожарных расчёта.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность приборов печного отопления. Пострадавших нет.
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