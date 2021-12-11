В Москве уличные парковки будут бесплатными в течение новогодних праздников

20:20, 11 декабря 2021, ПАИ

Все уличные парковки в Москве будут бесплатными с 31 декабря по 8 января, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, 9 января припарковаться можно будет по воскресным правилам: везде бесплатно, кроме улиц с повышенным тарифом по 380 рублей в час.

Водителей просят быть внимательными за рулём и парковаться без нарушений, чтобы дать возможность проезда другим автомобилистам и городскому транспорту и не провоцировать аварийные ситуации.

Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.