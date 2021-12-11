В Москве уличные парковки будут бесплатными в течение новогодних праздников
Все уличные парковки в Москве будут бесплатными с 31 декабря по 8 января, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, 9 января припарковаться можно будет по воскресным правилам: везде бесплатно, кроме улиц с повышенным тарифом по 380 рублей в час.
Водителей просят быть внимательными за рулём и парковаться без нарушений, чтобы дать возможность проезда другим автомобилистам и городскому транспорту и не провоцировать аварийные ситуации.
Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.
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