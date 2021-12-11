Россияне назвали любимые фильмы времён СССР

20:45, 11 декабря 2021, ПАИ

Россияне назвали любимые фильмы времён СССР в опросе, проведённом ВЦИОМ совместно с РБК в рамках спецпроекта «30 лет без СССР», пишут «Известия».

На первом месте оказалась мелодрама режиссёра Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Киноленту Меньшова выбрали 6 % опрошенных, ещё 5 % отметили фильм «Девчата», по 4 % отдали предпочтение картинам «В бой идут одни «старики», «А зори здесь тихие...», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Последнюю отметило молодое поколение.

Опрос ВЦИОМ был проведён 24 ноября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.