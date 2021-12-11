Какие позы для сна наносят вред здоровью, рассказал специалист

21:17, 11 декабря 2021, ПАИ

Двигательный терапевт – инструктор соматического обучения Томаса Ханны, специалист по физическому развитию детей и взрослых Артем Ранюшкин рассказал, какие позы для сна могут представлять опасность для здоровья, пишет «Известия».

Он отметил, что тело запоминает удобное положение в зависимости от наличия ряда заболеваний: на левом боку спят те, у кого напряжены мышцы на правой стороне тела. Врач подчеркнул, что если организм возвращается в эту позу, то усугубляются уже имеющиеся проблемы.

Отмечается, что сон на боку провоцирует перекос таза и, как следствие, сколиоз. Вдобавок в таком положении челюсть «съезжает» в сторону, из-за чего стачиваются зубы, перенапрягаются жевательные мышцы, появляются «щелчки» в челюсти».

Кроме того, Ранюшкин сообщил, что не стоит спать на спине без подушки, так как в этой позе «проваливается» челюсть и может меняться прикус.

Специалист объяснил: чтобы не навредить здоровью, необходимо использовать большую подушку. На нее надо лечь спиной, чтобы она захватывала поясницу и шла к голове. При этом наклон тела должен составлять около 45 градусов.