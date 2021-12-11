Как хранить новогодние салаты, рассказала диетолог

22:00, 11 декабря 2021, ПАИ

Салаты, приготовленные к Новому году, следует хранить определённым образом, иначе организму могут грозить неприятные последствия, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Лентой.ру».

Она отметила, что новогодние салаты лучше не хранить в холодильнике. По словам специалиста, заправленные блюда в среднем хранятся в холодильнике около 12 часов.

Она добавила, что до утра в холодильнике блюда простоять могут, но не более того. Диетолог порекомендовала в новогоднюю ночь ставить салат в холодильник, а не оставлять его на столе, если семья собралась идти в гости. Для того чтобы блюдо простояло до утра, следует отправить его в холодильник без заправки.