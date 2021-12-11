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Общество

Правительство выделит ещё 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотечной программы

 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 5,5 млрд рублей из резервного фонда правительства на поддержку льготной ипотечной программы, сообщает пресс-служба кабмина.

Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России, а также с текущей динамикой выдачи ипотечных кредитов.

Программа «Льготная ипотека» была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли. В её рамках можно получить кредит по ставке 7 % годовых на покупку жилья или строительство частного дома. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15 % стоимости жилья. Получить такой кредит можно будет до конца действия программы льготной ипотеки, то есть до 1 июля 2022 года.

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