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Общество

Врач рассказал, почему омикрон-штамм опасен для онкобольных

Врач Александр Серяков рассказал, к чему может привести распространение в России омикрон-штамма, пишут «Известия».

По словам онколога, сочетание COVID-19 с раком в 18 % случаев приводит к смерти пациента. Об этом говорят результаты исследования, проведённого в девяти регионах России.

Врач отметил, что к такому выводу также пришли американские медики, а в Китае летальность сочетания рака и коронавируса составила около 40 %. Кроме того, по его словам, в России более 60 % онкопациентов, заболевших COVID-19, оказываются в реанимации.

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