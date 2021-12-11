Врач рассказал, почему омикрон-штамм опасен для онкобольных

23:02, 11 декабря 2021, ПАИ

Врач Александр Серяков рассказал, к чему может привести распространение в России омикрон-штамма, пишут «Известия».

По словам онколога, сочетание COVID-19 с раком в 18 % случаев приводит к смерти пациента. Об этом говорят результаты исследования, проведённого в девяти регионах России.

Врач отметил, что к такому выводу также пришли американские медики, а в Китае летальность сочетания рака и коронавируса составила около 40 %. Кроме того, по его словам, в России более 60 % онкопациентов, заболевших COVID-19, оказываются в реанимации.