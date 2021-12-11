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Общество

Судьям в России запретили использовать матерные слова в официальных документах

Комиссия по этике Совета судей России указала на недопустимость использования любой ненормативной лексики в официальных судопроизводственных документах, говорится в информационном письме комиссии, опубликованном на официальном сайте совета.

Уточняется, что поводом для рассмотрения данного вопроса стало выявление матерных выражений в одном из арбитражных судебных решений.

В письме отмечается, что при использовании в РФ русского языка как государственного не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в родном языке.

Комиссия по этике также подчеркнула, что поддержание авторитета судебной власти, а также обеспечение выполнения судьями требований, предъявляемых Кодексом судейской этики, являются одной из основных задач органов сообщества.

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