Парамон Зимоуказатель наступил по народному календарю

09:45, 12 декабря 2021, ПАИ

12 декабря отмечается память святого Парамона, который вместе с другими 370 мучениками пострадал за веру в 250 году. Об этом сообщает calend.ru.

Однажды язычники заключили христиан в темницу, где принуждали отречься от убеждений и поклониться идолам. Парамон узнал об этом и открыто выступил против жестокости правителей. За это его обезглавили вместе с остальными мучениками.

На Руси Парамона называли Зимоуказателем, так как по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. «Утро красное – быть декабрю ясным», – подмечали люди. Если же мела метель, то такая погода могла продержаться до Николы Зимнего. Багряная заря предвещала сильные ветры.

В этот день люди говорили: «Пришёл Парамон – снег с крыши вон», – и чистили кровли от снежных шапок. Делать это следовало веником или метлой, но не лопатой, чтобы крыша не прохудилась.

Также на Парамона говорили, что «земля каменеет, а речка стынет». Люди верили, что с этого дня зима в медвежьей шкуре ходит по деревням, стучит по крышам, велит женщинам вставать, топить печи, варить каши.

По снегу в этот день делали прогнозы на будущий год. «Зима без снегу – не быть хлебу»; «Снег глубок – год хорош»; «Много снега – много хлеба, вода разольётся – сена наберётся»; «Снег земле-кормилице тёплый кожух».