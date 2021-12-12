Александр Котов: Чёткое следование принципам Конституции гарантирует развитие регионов и России

10:10, 12 декабря 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил жителей региона с Днём Конституции Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов подчеркнул, что Основной закон имеет высшую юридическую силу на всей территории страны и определяет сущность государственного устройства, базовые общественные отношения и правовой статус личности.

«К Конституции нельзя относиться как к рамочному документу, скорее, это инструкция к действию для граждан и власти – только чёткое следование задекларированным в Конституции принципам гарантирует развитие каждого региона и России в целом, соблюдение прав отдельного человека и внимание к общественным интересам», – отметил спикер областного Собрания.

По его словам, уважение к Основному закону страны должно стать неотъемлемой частью самосознания каждого гражданина – в этом залог взаимного уважения и укрепления российской государственности.