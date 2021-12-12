Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения отмечается 12 декабря

11:23, 12 декабря 2021, ПАИ

12 декабря отмечается Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения, сообщает calend.ru.

В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, адресованную всем государствам – членам организации, с призывом усилить все возможные меры для достижения всеобщего охвата населения планеты услугами здравоохранения. В ООН отмечают, что медицинские услуги, начиная от диагностики и профилактики заболеваний и заканчивая передовыми методами их лечения, должны быть доступны широким слоям населения, независимо от их социального статуса и положения. В своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН обращалась не только к государствам в лице их органов власти, но и к медицинским организациям, структурам гражданского общества и представителям бизнеса.

«Всеобщий охват населения медицинской помощью и доступ к качественному медицинскому обслуживанию послужат укреплению физического и психического здоровья людей, повышению благополучия и увеличения средней продолжительности жизни. Никто не должен быть забыт», – отмечают инициаторы праздника.