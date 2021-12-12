До +3 потеплеет в Псковской области 12 декабря

11:39, 12 декабря 2021, ПАИ

12 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Днём возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололёд. Ночью пройдут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура днём и ночью составит от -2 до +3 градусов.

В Пскове днём ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью будет идти снег. На дорогах прогнозируется гололедица. Температура днём составит от 0 до +2 градусов, ночью — от -2 до 0.

В Великих Луках днём ожидаются небольшие, ночью — умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью будет идти мокрый снег. Температура днём составит от +1 до +3, ночью — от -1 до +1.