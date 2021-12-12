Более 30 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки
За сутки в России выявлено 29 929 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперштаб.
В 7,7 % случаев не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 132 летальных исхода, полностью за сутки выздоровел 31 391 человек.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 10 016 896 случаев коронавируса в 85 регионах, 289 483 летальных исхода, выздоровело 8 741 355 человек.
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