Ещё 5 человек скончались от коронавируса в Псковской области

12:17, 12 декабря 2021, ПАИ

Ещё пять человек скончались от коронавируса в Псковской области. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 1 153 пациентов псковских медучреждений, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего в области зарегистрировано 68 367 случаев заражения коронавирусом, в том числе 174 — за прошедшие сутки. С начала пандемии выздоровели 59 644 жителя региона, из них 144 — за минувшие 24 часа.

Проведено 685 354 исследования на коронавирус, за сутки прирост составил 1 667.