Еще 144 жителя Псковской области вылечились от коронавируса

14:22, 12 декабря 2021, ПАИ

С начала пандемии в Псковской области вылечились от коронавируса 59 644 человека, из них 144 — за минувшие 24 часа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

За весь период зарегистрировано 68 367 случаев заражения коронавирусом, в том числе 174 — за прошедшие сутки. Болезнь унесла жизни 1153 пациентов псковских медучреждений.

Проведено 685 354 исследования на коронавирус, за сутки прирост составил 1667.