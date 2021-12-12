Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область
28 300 доз вакцины «Спутник V» поступили в Псковскую область, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.
На данный момент первым компонентом привились 255 114 жителей региона, вторым — 245 675. За сутки первую прививку сделали 359 человек, завершили вакцинацию 277 человек.
Ревакцинацию прошли 26 414 жителей Псковской области, в том числе 104 — за минувшие сутки.
Использовано 81,8% поступившей в регион вакцины.
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