Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область

13:25, 12 декабря 2021, ПАИ

28 300 доз вакцины «Спутник V» поступили в Псковскую область, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

На данный момент первым компонентом привились 255 114 жителей региона, вторым — 245 675. За сутки первую прививку сделали 359 человек, завершили вакцинацию 277 человек.

Ревакцинацию прошли 26 414 жителей Псковской области, в том числе 104 — за минувшие сутки.

Использовано 81,8% поступившей в регион вакцины.