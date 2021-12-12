Елена Полонская пожелала псковичам новых достижений на благо родного города

13:44, 12 декабря 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская поздравила горожан с Днем Конституции Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Елена Полонская отметила, что Конституция является основным законом и главным гарантом демократических основ в стране. Реализация ее положений, соблюдение прав и свобод во многом зависят от активной позиции каждого гражданина, непосредственного участия народа в делах государства, подчеркнула глава города.

«Дальнейшее укрепление конституционных ценностей и норм – надежный залог наших общих успехов и достижений в будущем. Пусть на этом пути нам сопутствует удача! От всей души желаю вам счастья, благополучия, здоровья, мира и новых достижений на благо родного города и всей России», - добавила Елена Полонская.