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Общество

Прощание с бывшим главврачом Псковской психбольницы состоится 13 декабря

Церемония прощания с бывшим главным врачом Псковской психбольницы Игорем Кравченко состоится 13 декабря в 13:00 в церкви Георгия Победоносца со Взвоза (Псков, улица Георгиевская, 1). Об этом Псковскому агентству информации сообщила заместитель главного врача по медицинской части Псковской областной психиатрической больницы Валентина Шевцова.

Похороны пройдут на Мироносицком кладбище в 13:45. 

Валентина Шевцова от лица коллектива медучреждения выразила глубокие соболезнования родным и близким Игоря Кравченко и отметила, что он был хорошим специалистом и руководителем, о котором сотрудники вспоминали даже после его увольнения.

Напомним, 11 декабря от последствий коронавируса на 82-м году жизни скончался Игорь Кравченко. С 1990 по 2000 год он возглавлял Псковскую областную психиатрическую больницу. Также работал врачом судебно-психиатрической экспертизы и врачом в СИЗО. Имеет звание «Заслуженный врач России».

Прощание и похороны пройдут с соблюдением всех действующих ограничений.

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