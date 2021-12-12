Жителям Печорского района напомнили о пожарной безопасности

17:40, 12 декабря 2021, ПАИ

12 декабря сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителями органов внутренних дел провели профилактический рейд на территории Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что в связи с пониженной температурой воздуха на территории региона граждане активно используют приборы и устройства для отопления своих квартир и домовладений.

Населению напомнили об основных требованиях нормативных документов, предъявляемых к устройству и эксплуатации печного и газового оборудования и электрическим приборам, о недопустимости оставления их без присмотра, о запрете детской шалости с устройствами повышенной опасности.