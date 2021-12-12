Прививка новогоднего настроения: «Псковский телеграм Онлайн» выйдет в прямой эфир в 9 утра

18:13, 12 декабря 2021, ПАИ

В понедельник, 13 декабря, в 9:00 в прямой эфир выйдет шестой выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online», в котором ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев говорят о событиях предстоящей недели.

Гостями программы станут председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и глава администрации Пскова Борис Елкин.

Омикрон-штамм — хорошо или плохо? Можно ли будет вакцинироваться в праздничные дни и новогодние каникулы? Началась ли битва с сосульками? Какой будет новогодняя ярмарка в Пскове? Кто будет в городской администрации дежурным в Новый год? Придет ли к городским властям Дед Мороз? Будет ли новогодний салют? Кроме того, ведущие программы вместе с гостями продолжают подводить итоги года.

Проект выйдет в прямом эфире на YouTube-канале Псковского агентства информации, а также будет транслироваться в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковские новости».

Предыдущий выпуск программы «Псковский телеграм Online» можно посмотреть здесь.