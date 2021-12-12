Фура угодила в кювет в Гдовском районе

18:32, 12 декабря 2021, ПАИ

На 79-м километре дороги Псков – Гдов произошло ДТП, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».

По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением на опасном повороте к деревне Самолва в зоне действия ограничения скорости до 50 км/ч и опрокинулся. Так как опрокидывание произошло в ходе движения, удар пришёлся по правой стороне автотранспорта. Водитель не пострадал.

Будьте предельно внимательны и осторожны на дорогах! В ближайшие дни синоптики обещают ледяной дождь и мокрый снег.