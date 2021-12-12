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Вирусолог заявил, что прививание назальной вакциной от COVID-19 не должно проходить вне больниц

Первые пункты для прививания назальной вакциной от COVID-19, клинические исследования которой ведутся в России, не стоит организовывать в аэропортах и торговых центрах, поскольку у привившихся возможна аллергическая реакция и может понадобиться помощь медиков. Об этом сообщил ТАСС вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета и бывший замдиректора по научной работе Государственного научного центра «Вектор» Сергей Нетесов.

Вирусолог отметил, что после накопления достаточного опыта в рамках испытаний назальной вакцины её можно будет применять и в торговых центрах.

Эксперт отметил, что при использовании назальной вакцины важно, чтобы она попала на слизистую оболочку в носовой полости. При этом, по словам Нетесова, существует ненулевая вероятность того, что прививаемый при заложенности носа высморкается после впрыскивания и вакцина не достигнет места своего назначения.

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