В 2022 году некоторые категории граждан получат надбавку к пенсии
Повышенную пенсию в 2022 году за стаж на селе получат пенсионеры, которые отработали в сельской местности 30 и более лет. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
В сельский стаж включается и работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, на машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, в совхозах, крестьянских хозяйствах, сельхозартелях.
Пенсионеры, занятые после 1992 года в растениеводстве и животноводстве, также получат эту надбавку, отмечает «Российская газета». При этом работа может выполняться в организациях, занятых как в сельском хозяйстве непосредственно, так и в структурных подразделениях растениеводческого и животноводческого направлений, даже в случае если это не основной их вид деятельности.
С 1 января 2022 года право на сельскую надбавку сохранят независимо от места проживания пенсионера. Сейчас для её получения нужно обязательно проживать на селе.
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