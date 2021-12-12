В 2022 году некоторые категории граждан получат надбавку к пенсии

19:42, 12 декабря 2021, ПАИ

Повышенную пенсию в 2022 году за стаж на селе получат пенсионеры, которые отработали в сельской местности 30 и более лет. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

В сельский стаж включается и работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, на машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, в совхозах, крестьянских хозяйствах, сельхозартелях.

Пенсионеры, занятые после 1992 года в растениеводстве и животноводстве, также получат эту надбавку, отмечает «Российская газета». При этом работа может выполняться в организациях, занятых как в сельском хозяйстве непосредственно, так и в структурных подразделениях растениеводческого и животноводческого направлений, даже в случае если это не основной их вид деятельности.

С 1 января 2022 года право на сельскую надбавку сохранят независимо от места проживания пенсионера. Сейчас для её получения нужно обязательно проживать на селе.