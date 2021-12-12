Специалист поделился, как выбрать качественную искусственную ель

20:07, 12 декабря 2021, ПАИ

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал RT, на что необходимо обращать внимание при покупке искусственной ели.

По мнению эксперта, запах – показатель того, что использованы некачественные материалы, неэкологичные. Вдыхание растворителей, которые выделяются из некачественного пластика, чревато проблемами со здоровьем.

Также он призвал при покупке искусственной ели внимательно ее осмотреть.

Шапкин отметил, что идеальным вариантом материала для изготовления ели является полиэтилен. так как это самый безопасный пластик.