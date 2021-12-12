Испанский журналист раскритиковал российские барбершопы
Испанский журналист Хавьер Колас раскритиковал мужские парикмахерские в России, заявив, что они «трещат от тестостерона», пишет испанское издание El Mundo.
Журналист отметил, что россияне придают большое значение маскулинности и добавил, что в данном случае речь идет о том, что мужчины считают заботу о внешнем виде скорее табу, чем нормой.
Колас обратил внимание на наличие в московских парикмахерских помещений, где на стенах находятся фотографии суровых мужчин с бородой. При этом посетители могут заметить и изображения татуировок в стиле «сделано в Магадане».
Обозреватель подчеркнул, что подобные аксессуары позволяют мужчинам чувствовать себя мужественнее даже тогда, когда они «отстригают челку».
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