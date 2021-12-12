Испанский журналист раскритиковал российские барбершопы

20:31, 12 декабря 2021, ПАИ

Испанский журналист Хавьер Колас раскритиковал мужские парикмахерские в России, заявив, что они «трещат от тестостерона», пишет испанское издание El Mundo.

Журналист отметил, что россияне придают большое значение маскулинности и добавил, что в данном случае речь идет о том, что мужчины считают заботу о внешнем виде скорее табу, чем нормой.

Колас обратил внимание на наличие в московских парикмахерских помещений, где на стенах находятся фотографии суровых мужчин с бородой. При этом посетители могут заметить и изображения татуировок в стиле «сделано в Магадане».

Обозреватель подчеркнул, что подобные аксессуары позволяют мужчинам чувствовать себя мужественнее даже тогда, когда они «отстригают челку».