Депутат Госдумы рассказала о главных изменениях в жизни россиян с 2022 года

21:05, 12 декабря 2021, ПАИ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о главных изменениях в жизни россиян с 2022 года, пишут «Известия».

По словам депутата, в 2022 году изменения внесут в налоговую систему для упрощения выплат. Например, законодатели изучат возможность введения единого налога для бизнеса, который будет очень удобен для самозанятых.

Также планируется множество проектов законов, улучшающих экологическую обстановку.

Кроме того, Бессараб отметила, что с 1 февраля материнский капитал будет увеличен на уровень реальной, а не прогнозной инфляции. Аналогичные меры будут приняты в отношении пенсий.

Также МРОТ и прожиточный минимум вырастут на 8,6 %, опережая инфляцию. В результате поднимутся пособия по нетрудоспособности, пособия семьям с детьми.

Также в следующем году будет широко использоваться беззаявительный порядок получения целого ряда социальных выплат, таких как материнский капитал и пенсии.

По словам Бессараб, уже к 2030 году в РФ планируют добиться полного цифрового равенства.