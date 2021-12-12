Эксперт рассказал, как защитить автомобиль от угона

21:43, 12 декабря 2021, ПАИ

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, что на сегодняшний день от угона не застрахован практически ни один автомобиль, пишут «Известия».

Мошенники, по словам Рязанова, могут использовать считывающие устройства, воспроизводящие код брелока, а также кодграбберы. Последние снимают противоугонные охранные системы двигателя.

Он подчеркнул, что даже контроль со спутника можно отключить, запустив помеху на GSM-канале. Быстрее всего злоумышленники обезвреживают сигнализацию на автомобилях с дистанционным управлением.

Чтобы защитить автомобиль от угона, эксперт советует ориентироваться на статистику краж.

Так, Toyota Cаmry является наиболее часто угоняемым авто, для его защиты подойдёт двухуровневый охранный комплекс, оснащённый цифровыми блоками, двойными замками капота, блоками для дверей и бронированием стёкол. Менее востребованным автомобилем у мошенников является Skoda. Машину этого производителя можно защитить при помощи электронного противоугонного устройства или телематической сигнализации.