Иммунолог рассказал о вероятности заражения COVID-19 от вакцинированного человека
Вероятность заражения COVID-19 от вакцинированного человека крайне мала, рассказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Он подчеркнул, что невакцинированный человек может и сам заразиться коронавирусом, и потом заразить ещё десять человек, в то время как вакцинированный если и заразится, то передача от него вируса будет равна одному случаю из ста.
При этом он добавил, что вакцинация не может гарантировать на 100 %, что человек не станет носителем SARS-CoV-2.
Врач сообщил, что человек с прививкой не способен создать вокруг себя «заражающее облако». Он подчеркнул, что заражаются не одним вирусом, а большим их количеством, высокой вирусной дозой.
По его словам, вакцинированный носитель вируса не такой заразный, как непривитый.
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