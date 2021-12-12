Иммунолог рассказал о вероятности заражения COVID-19 от вакцинированного человека

22:19, 12 декабря 2021, ПАИ

Вероятность заражения COVID-19 от вакцинированного человека крайне мала, рассказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Он подчеркнул, что невакцинированный человек может и сам заразиться коронавирусом, и потом заразить ещё десять человек, в то время как вакцинированный если и заразится, то передача от него вируса будет равна одному случаю из ста.

При этом он добавил, что вакцинация не может гарантировать на 100 %, что человек не станет носителем SARS-CoV-2.

Врач сообщил, что человек с прививкой не способен создать вокруг себя «заражающее облако». Он подчеркнул, что заражаются не одним вирусом, а большим их количеством, высокой вирусной дозой.

По его словам, вакцинированный носитель вируса не такой заразный, как непривитый.