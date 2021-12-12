Вторую «Ласточку» запустили между Москвой и Костромой

23:00, 12 декабря 2021, ПАИ

Второй скоростной электропоезд «Ласточка» запустили в воскресенье между Москвой и Костромой. Дополнительный поезд позволит увеличить число туристов, в том числе детских групп, сообщила пресс-служба администрации Костромской области.

Скоростное сообщение между Костромой и Москвой открыли в июле 2020 года. С момента запуска поезд перевёз около 300 тыс. пассажиров. Дополнительную «Ласточку» включили в расписание с 12 декабря, поезд будет ежедневно отправляться из Москвы в 06:25 и прибывать в Кострому в 10:32. В обратном направлении электропоезд отправляется в 18:08 и прибывает в Москву в 22:15.