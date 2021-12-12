Иммунолог рассказала, приём каких препаратов после перенесённого COVID-19 может привести к инсульту

23:18, 12 декабря 2021, ПАИ

Самостоятельная профилактика образования тромбов при помощи кроворазжижающих препаратов после перенесённого COVID-19 может привести к инсультам, заявила в беседе с ura.ru иммунолог Ирина Ярцева.

Она подчеркнула, что употреблять после COVID-19 кроворазжижающие препараты можно только в том случае, если пациент находился в стационаре с осложнениями, а врач ему назначил лекарства по показаниям.

Врач заявила, что среди пациентов часто наблюдается злоупотребление антикоагулянтами без веской на то причины, в результате чего они получают осложнения в виде геморрагических инсультов.