Иммунолог рассказала, приём каких препаратов после перенесённого COVID-19 может привести к инсульту
Самостоятельная профилактика образования тромбов при помощи кроворазжижающих препаратов после перенесённого COVID-19 может привести к инсультам, заявила в беседе с ura.ru иммунолог Ирина Ярцева.
Она подчеркнула, что употреблять после COVID-19 кроворазжижающие препараты можно только в том случае, если пациент находился в стационаре с осложнениями, а врач ему назначил лекарства по показаниям.
Врач заявила, что среди пациентов часто наблюдается злоупотребление антикоагулянтами без веской на то причины, в результате чего они получают осложнения в виде геморрагических инсультов.
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Иммунолог рассказала, приём каких препаратов после перенесённого COVID-19 может привести к инсульту
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