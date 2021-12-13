В России могут запретить вылов китов и дельфинов в культурных целях

07:19, 13 декабря 2021, ПАИ

14 декабря Госдума рассмотрит во втором чтении правительственный законопроект, предусматривающий запрет на промышленное и прибрежное рыболовство китов, дельфинов и морских свиней с учетом их биологических особенностей и значения для экосистемы морей. Об этом сообщает газета «Известия».

Депутаты Госдумы от «Единой России» Владимир Бурматов, Светлана Бессараб и Николай Валуев также подготовили поправки, в соответствии с которыми этих животных нельзя будет ловить в учебных и культурно-просветительских целях.

Законопроект внесло правительство в мае этого года. Парламент рассмотрел его в первом чтении 13 октября. Изначально планировалось, что второе чтение новых норм состоится 22-го числа того же месяца. Однако этого не произошло.

Авторы законопроекта заявляют, что рыболовный промысел в культурно-просветительских целях в России необходимо полностью запретить.