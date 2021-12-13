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День медведя отмечается 13 декабря

13 декабря в России отмечается День медведя, пишет calend.ru. Считается, что к этой дате животные залегают в берлоги на зимнюю спячку и не выходят до весны.

Согласно палеонтологическим сведениям, род медведей появился 5-6 миллионов лет назад. В настоящее время есть 4 современных вида (бурый, белый, белогрудый медведи; барибал, или черный медведь) и несколько десятков подвидов. Все они, а также ряд вымерших (таких, например, как пещерный медведь) происходят от этрусского медведя, который жил 1-2 миллиона лет назад.

Русское слово «медведь» означает «поедающий мёд». На Руси сложилось много сказок, поверий, поговорок и былин, посвященных хищнику.

Культ медведя присутствует у многих народов Евразии и Америки. В разных традициях он мог являться божеством, прародителем, духом-охранителем, хозяином нижнего мира. Славянские народы наделяли медведя символикой плодородия, здоровья и силы, нередко главенствующей ролью среди лесных зверей. Его культ, связанный с воплощением бога Велеса, сопровождался сложными обрядами, чтобы задобрить косолапого хозяина леса и хранителя его богатств. Также считается, что медведя в старину именовали комом, о чем свидетельствует название любимой хищниками ягоды «команика» (в северных областях это морошка, в южных – ежевика). Предполагается, что пословица «Первый блин – комом» говорит о том, что первое угощение следовало отдавать духу-защитнику – то есть медведю. С пробуждением медведя славянские народы связывали наступление весны.

Кроме того, люди считали, что медведь способен защитить от колдовства и разных бед. Поэтому медвежья лапа была очень сильным оберегом, такой талисман хранили у себя дома.

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