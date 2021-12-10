Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Преподаватели областного колледжа искусств посетили Палкино

10 декабря в рамках областной акции «Культурные выходные» преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова посетили Детскую школу искусств Палкино. Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, для учащихся школы искусств провели открытые уроки и мастер-классы.

Воспитанники художественных отделений вместе с преподавателем колледжа Зинаидой Петровой и студентами 3 курса специальности Декоративно-прикладное искусство Марией Шутовой и Анастасией Шадринцевой создавали новогодние открытки в различных техниках.

Преподаватель колледжа Тамара Пасина и концертмейстер Наталья Иванова провели урок классического танца для учащихся хореографического отделения. Результатом их работы стало выступление-показ студентки колледжа Виктории Козловой.

В фортепианном классе собрались практически все ученики педагога школы искусств, выпускницы Псковского областного коллежа искусств Оксаны Смыковой. Вместе с преподавателем специального фортепиано Зоей Королёвой ученики проверили грамотность и художественную убедительность исполнения своей экзаменационной программы, получили консультацию и творческие напутствия. Музыкальным подарком для юных пианистов стало выступление студенток 2 курса Псковского областного колледжа искусств, лауреатов международных конкурсов Ольги Янкевич (класс преподавателя З. Королёвой) и Евы Кальцановой (класс преподавателя В. Иванова).

Подобные визиты в детские школы искусств различных районов Псковской области стали возможны благодаря всероссийской акции «Культурные выходные».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете новогодний корпоратив?

Проголосовать >>>

10 декабря 2021

Опера Джакомо Пуччини «Богема» прошла на сцене Большого зала филармонии в Пскове
10 декабря 2021

Брифинг с организаторами и гостями фестиваля современного искусства в Пскове прошёл в медиацентре ПАИ. Главное
10 декабря 2021

Публикуем видео танцующего симфонического оркестра Concord Orchestra из концертного зала в Великих Луках
10 декабря 2021

Проводить студенческие оперные фестивали предложили в Пскове
10 декабря 2021

Оперу «Богема» представят в Пскове сегодня
10 декабря 2021

Началась видеотрансляция брифинга с организаторами и гостями фестиваля современного искусства в Пскове
09 декабря 2021

Программа «Культурные выходные» пройдёт в Палкинском районе

09 декабря 2021

Центральная библиотека на Конной приглашает псковичей на спектакль

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...