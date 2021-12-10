Преподаватели областного колледжа искусств посетили Палкино

08:52, 13 декабря 2021, ПАИ

10 декабря в рамках областной акции «Культурные выходные» преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова посетили Детскую школу искусств Палкино. Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, для учащихся школы искусств провели открытые уроки и мастер-классы.

Воспитанники художественных отделений вместе с преподавателем колледжа Зинаидой Петровой и студентами 3 курса специальности Декоративно-прикладное искусство Марией Шутовой и Анастасией Шадринцевой создавали новогодние открытки в различных техниках.

Преподаватель колледжа Тамара Пасина и концертмейстер Наталья Иванова провели урок классического танца для учащихся хореографического отделения. Результатом их работы стало выступление-показ студентки колледжа Виктории Козловой.

В фортепианном классе собрались практически все ученики педагога школы искусств, выпускницы Псковского областного коллежа искусств Оксаны Смыковой. Вместе с преподавателем специального фортепиано Зоей Королёвой ученики проверили грамотность и художественную убедительность исполнения своей экзаменационной программы, получили консультацию и творческие напутствия. Музыкальным подарком для юных пианистов стало выступление студенток 2 курса Псковского областного колледжа искусств, лауреатов международных конкурсов Ольги Янкевич (класс преподавателя З. Королёвой) и Евы Кальцановой (класс преподавателя В. Иванова).

Подобные визиты в детские школы искусств различных районов Псковской области стали возможны благодаря всероссийской акции «Культурные выходные».